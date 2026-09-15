官方数据显示，中国8月规上工业增速加快，社会零售增速放缓。

中国国家统计局星期二（9月15日）发布的最新数据显示，中国8月规模以上工业增加值同比实际增长5.2%，增速比上月加快0.7个百分点，也高于路透社经济师预估的4.8%。中国8月规模以上工业增加值环比增长0.54%。中国1至8月规模以上工业增加值同比增长5.3%。

数据也显示，中国8月社会消费品零售总额39824亿元（人民币，下同，7548亿新元），同比增长0.4%，较7月同比增长0.6%低，也低于市场预估的0.8%。中国1至8月社会消费品零售总额327569亿元，同比增长1.1%。

根据数据，中国1至8月固定资产投资（不含农户）293092亿元，同比下降7.2%，符合市场预期。中国1至7月固定资产投资同比下降6.7%。中国1至8月房地产开发投资47979亿元，同比下降19.9%；中国1至7月房地产开发投资下降19.2%。

中国统计局在文告中介绍，中国8月工业生产加快，装备制造业增加值同比增长12.1%，高技术制造业增加值增长16.7%，分别快于全部规模以上工业增加值6.9和11.5个百分点。中国8月服务业生产指数同比增长4.1%。中国1至8月服务业生产指数同比增长4.7%。

文告提到，中国1至8月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%，其中服务零售额增长4.9%，商品零售额增长1.0%。

在就业和居民消费情况方面，文告提及，中国1至8月城镇调查失业率平均值为5.2%，与上年同期持平。中国8月城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5.2%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为5.0%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.2小时。

中国8月居民消费价格（CPI）同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；环比上涨0.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.0%。中国1至8月居民消费价格同比上涨0.9%。

文告总结称，中国8月国民经济运行总体平稳，延续动能向新、结构向优的发展态势。但外部环境不利影响加深，国内供强需弱矛盾突出，部分企业生产经营困难，经济稳中向好的基础还需巩固。