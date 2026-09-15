德国计划推出一套范围广泛的经济安全措施，以保护国内战略产业免受来自中国的冲击，其中可能包括对中国混合动力汽车加征新关税。

彭博社星期一（9月14日）引述知情人士称，德国多个政府部门正梳理对华经济关系中的风险敞口，并评估应对措施，可能提出的方案包括加征新关税、实施强制合资要求、加强外来投资和对外投资审查，以及强化出口管制制度。

总理默茨领导的德国政府计划争取内阁在10月14日批准相关方案，随后寻求欧盟更广泛的支持。

鉴于德国经济依赖出口、与中国商业联系密切，柏林过去在对华政策上一直较为谨慎。目前，欧盟对华贸易逆差日均已超过10亿欧元（15亿新元）。与此同时，德国工业低迷已导致企业宣布裁员数以万计，大众汽车计划把全球裁员规模扩大至10万人。

上述新方案具体显示了德国更趋强硬的对华立场，其目标是推动与中国建立更加对等的关系。默茨今年较早时说，“我们低估了中国的实力和经济力量”，并称欧洲正面临“一次重大的战略转折”。

知情者称，德国正与法国合作，准备在10月布鲁塞尔举行的欧盟峰会上争取其他欧盟成员国支持，并为当月稍后与北京举行的会谈协调立场。德法两国政府正敲定一份联合立场文件，之后将提交欧盟，作为制定欧盟层面措施的基础。