中国科技巨企字节据报与中国工商银行、汇丰控股等20多家机构签订近300亿美元（381亿新元）贷款协议。

彭博社星期一（9月14日）引述知情人士称，短视频平台TikTok母公司字节跳动上周与包括中国工商银行和汇丰控股在内的20多家机构签署了一项296亿美元的贷款协议，为今年亚洲规模最大的美元计价交易之一。

据报道，这笔贷款为期三年，可延长至五年，并吸引合计28家银行参与，其中部分银行透过分支机构或附属公司提供资金。

中资银行出资最多，15家银行总计承诺提供189亿美元，占最终贷款总额的64%。其中工行同意提供30亿美元，其次是中国银行的25亿美元，以及建设银行的15亿美元。汇丰银行与两家外资银行也各自承诺提供15亿美元。

字节跳动、汇丰、工行、中行及建行均未立即回复彭博社置评请求。

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彭博社9月初引述知情人士透露，字节跳动最初计划的融资规模为200亿美元，但由于全球各大银行的反应极为热烈，认购意愿强劲，最终贷款规模被大幅追加至近296亿美元。这笔资金将主要用于补充公司的一般营运资金。