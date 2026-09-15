刚转任中共辽宁省沈阳市委副书记的马珊珊，获任沈阳代市长。

据《沈阳日报》报道，沈阳市十七届人大常委会第三十四次会议星期二（9月15日）决定接受吕志成辞去沈阳市人民政府市长职务请求，决定任命马珊珊为沈阳市人民政府副市长，并决定她为代理市长。

另据《辽宁日报》上星期六（9月12日）报道，辽宁省委决定，马珊珊任沈阳市委委员、常委、副书记，免去吕志成的沈阳市委副书记、常委、委员职务。

沈阳市委决定，马珊珊任沈阳市政府党组书记，免去吕志成的沈阳市政府党组书记职务。

公开资料显示，现年47岁的马珊珊是天津人，拥有经济学博士学位。她2001年从西北农林科技大学毕业后，曾历任天津市津南区科委信息科科员，津南区八里台镇政府镇长助理，八里台镇政府科技副镇长，津南区北闸口镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席，津南区委常委、统战部部长。

延伸阅读 中共辽宁阜新市委书记马珊珊转任沈阳市委副书记

2017年9月起，马珊珊出任天津市武清区委常委、区纪委书记，2020年6月履新天津市审计局党组书记、局长，2022年7月任天津市南开区委书记，2025年10月跨省调任辽宁省中共阜新市委书记，直至上周转任中共沈阳市委副书记，如今则出任沈阳代市长。