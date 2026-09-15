上周调任中共辽宁大连市委副书记的姚华明，获任大连代市长。

据“大连新闻”微信公众号消息，大连市第十七届人民代表大会常务委员会第四十三次会议星期二（9月15日）决定，接受李强辞去大连市人民政府市长职务请求，任命姚华明为大连市人民政府副市长、代市长。

另据《辽宁日报》上星期六（9月12日）报道，辽宁省委决定，姚华明任大连市委委员、常委、副书记，免去熊茂平大连市委常委、委员职务。

公开信息显示，现年55岁的姚华明，本科毕业于北京外国语大学文学系，过后获得法国巴黎第一大学公共管理硕士学位。

1994年7月参加工作以来，姚华明长期在金融系统任职，曾任中国银行北京市分行党委委员、副行长，中银香港人力资源部总经理，中国银行宁波市分行党委书记、行长，中国银行深圳市分行党委书记、行长等职。

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2020年，姚华明调任辽宁省营口市任职，先后担任正厅级营口市委常委和营口市委副书记。2021年，他任营口市委副书记、市长。2024年5月，姚华明任营口市委书记，直至上周调任大连市委副书记，如今则出任大连代市长。