中国海南省遭遇极端天气，多地升级暴雨预警，五指山市对外联络交通干道全面中断，万宁市出现龙卷风。

综合《人民日报》和中新网报道，受南中国海热带低压残涡与冷空气共同叠加影响，海南遭遇持续性极端强降雨。

据海南省气象局监测，自9月11日8时至14日6时，海南岛中南部、西部普降暴雨到大暴雨，局地出现特大暴雨。全省降雨范围广、强度大、持续久，叠加效应显著。

截至9月14日，海南多地升级暴雨预警，全省多点出现严重积水、河流水位上涨等险情。为应对汛情，海南全面升级应急防控举措，截至当天18时，全省累计紧急转移危险区域群众5.5万余人，重点转移地质灾害隐患点、低洼易涝区、河道周边等高危区域人员，并妥善安置转移群众、保障基本生活物资供应。

受暴雨影响，9月14日，五指山市对外联络交通干道全面中断，各管制路段仅应急抢险车辆可通行。

另外，9月14日10时25分左右，万宁市万城镇永范社区片区出现风灾，主要影响区域为北京师范大学万宁实验学校。经万宁市气象局现场勘察并结合天气形势研判，初步判断为龙卷风，影响风速可达11至12级。

学校操场部分围栏倒塌，约20米长的铁饼区围栏被强风掀翻并位移，足球门框翻倒，部分树木折断或被连根拔起，路灯杆倾倒，部分设施受损，无人员伤亡。（视频来源：CCTV+）