在公司准备上市之际，中国人工智能（AI）初创企业深度求索（DeepSeek）据报聘请高瓴创投合伙人严文韬出任首席财务官（CFO）。

路透社星期一（9月14日）引述两名知情者报道上述消息。

另据IT之家同日消息，凤凰网科技引述多个独立信源称，深度求索的首席财务官即将到岗，最终人选是高瓴创投合伙人严文韬，后者目前已在走离职程序中。

另有信源称，五源资本、红杉资本、龙珠资本等中国多家头部投资机构的负责人都就上述岗位与深度求索创始人梁文锋有过交流。

业内人士认为，应聘是为借机会交流与沟通，了解潜在投资机会。另据接近深度求索人士透露，梁文锋希望首席财务官是位90后。

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公开信息显示，严文韬是高瓴创投的新晋合伙人，出生于1991年，毕业于复旦大学；投过的代表项目包括字节跳动、智谱、MiniMax、小红书、微牛、极兔。

路透社上星期三（9月9日）引述知情人士报道，总部位于杭州的深度求索计划今年启动首次公开募股（IPO）程序，已聘请中信证券，为在上海科创板IPO做准备。

拟在中国上市的企业，通常会在正式提交申请前聘请证券公司进行上市辅导。

不过，知情人士称，深度求索上市的具体时间、募资规模和目标估值目前均未确定。

美国国家安全局、联邦调查局及网络安全和基础设施安全局上星期二（9月8日）发表联合声明，指责深度求索、月之暗面等六家中国AI企业，至少从2024年起利用“蒸馏”技术，以“工业化规模”访问美国AI模型并提取专有知识，用于训练自身产品，并敦促美国开发商立即采取保护措施。