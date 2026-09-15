台湾外交部长林佳龙证实，台湾将在菲律宾宿务新设办事处，以促进打造台菲经济走廊。

日经亚洲星期一（9月14日）引述消息人士称，台湾将在菲律宾宿务开设新办事处，台菲正进行最后敲定，预计于今年底的亚细安峰会后正式对外宣布。台外交部受询时表示，如果有具体规划，会适时对外说明。

据台湾ETtoday新闻云报道，台湾外交部长林佳龙星期二（9月15日）在一档线上节目上受访时证实，台湾将在宿务新设办事处，“这个是在进行中，没有错”。

林佳龙指出，台湾在菲律宾办事处位于马尼拉，但菲律宾南部也很多观光客、台商、侨民需要外交部服务。特别在他担任外交部长后，台菲关系有很大进展，包括菲律宾给予台民众对等免签、签署避免双重课税等。

林佳龙说，台菲之间很多交流是因应地缘政治情势的发展，所以透过多设一个办事处，可服务更多人，也促进打造台菲经济走廊。

另据台湾《自由时报》报道，林佳龙去年底受访时称，日本与台湾可以合作串连吕宋经济走廊及台菲经济走廊，让第一岛链不只是地缘政治上的安全合作，而能形成涵盖经济、科技、贸易等面向的经济安全韧性。

此外，他指出，台湾未来也将进一步扩大国合会在菲律宾的农业计划，并在台菲经济走廊内强化半导体供应链韧性、人才培育。

中国大陆外交部发言人去年8月在官网就林佳龙访菲答记者问时说，菲律宾这么做是为台独分裂势力从事反华活动提供舞台，严重违反国际关系基本准则和菲方在涉台问题上所作承诺。

据《菲律宾星报》报道，对外传林佳龙到访菲律宾，菲律宾外交部当时称，近期到访菲律宾的台湾商界代表团，当中成员不包括台湾官员。这与菲律宾坚守的一个中国原则保持一致。

菲律宾《马尼拉时报》专栏作家马林多格—乌伊（Anna Malindog-Uy）当时在X平台引述消息人士称，林佳龙当天现身菲律宾苏比克，隔天前往马卡蒂参加一场经济论坛。

台外交部对上述消息不予评论，但称台农业部次长黄昭钦正随团访菲。