针对日媒关于中日关系的提问，中国外交部称，日本首相高市早苗涉台言论是当前中日关系受困的最大症结。

日本共同社星期二（9月15日）在例行记者会上提问，中国外交部部长助理星期一（9月14日）会见了日中友好议员联盟，请中方介绍会见意义和具体内容。

中国外交部发言人郭嘉昆说，中国外交部部长助理刘彬星期一会见赴华访问的日中友好议员联盟青年议员代表团。

他表示，中方强调，日本首相高市早苗涉台错误言行是当前中日关系面临严重困难的最大症结。日方应恪守中日四个政治文件精神，汲取历史教训，以实际行动取信亚洲邻国和国际社会。

郭嘉昆说：“希望日中议联秉持对华友好传统，展现责任担当，为两国关系重回正轨创造条件和环境。”

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共同社报道，上述日本跨党派议员团同日也与中国人民对外友好协会会长杨万明举行会谈。这是高市早苗去年11月在国会答辩发表“台湾有事”论后，导致日中关系恶化以来，议联首次派团访华。

中国人民对外友好协会当天介绍上述会见时强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，不容任何外部势力干涉。中国人民对高市涉台错误言行非常愤慨，显示日方无视中方严正立场，在历史、台湾等涉及中方核心利益问题上不断踩踏红线，持续破坏两国关系。

协会希望日中议联年轻议员会同日本对华友好组织和人士，推动日本各界充分认识高市早苗系列错误言行的严重危害性；敦促日方纠正错误，恪守中日四个政治文件原则和精神，为两国关系正常发展创造条件。