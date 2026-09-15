对于法媒询问美国证实已在外太空部署武器，中国外交部回应时表明，北京反对外空武器化，敦促美方停止扩军备战。

法新社星期二（9月15日）在中国外交部例行记者会上提问，美国太空军称已拥有在轨太空武器，请中方予以回应，以及中方是否也有在轨太空武器。

外交部发言人郭嘉昆表示，中国一贯坚持和平利用外空，维护外空安全，反对外空武器化、战场化和军备竞赛。

他说：“我们敦促美方停止在外空扩军备战，以实际行动维护全球战略稳定。”

综合《华盛顿邮报》和英国广播公司（BBC）报道，美国空军部长迈因克（Troy Meink）星期一（9月14日）在马里兰州举行的年度“航空、航天与网络会议”上发表讲话时称，美国现已拥有“在轨”（on orbit）太空控制武器，能够保护美国部队免受敌对势力的攻击。

延伸阅读 美国首次证实已部署在轨天基武器

这是美方首次承认在太空具备进攻能力。迈因克还说，美国已做好应对“不断演变的威胁”的准备，但他未透露美国天基武器的类型、具体性能或部署时间表。

《华邮》引述一名匿名美国官员称，这一“新能力”可能包括摧毁对美国卫星进行攻击的敌方卫星。

天基武器是指部署在太空轨道上，用于从太空攻击地面、海洋、大气层或轨道目标的全新概念武器系统。