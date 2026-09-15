习特二会前，伊朗外交部长阿拉格齐再次访华。这是他继今年5月之后，再次到访北京。

中国外交部发言人郭嘉昆星期二（9月15日）在例行记者会上宣布，阿拉格齐将于星期三（9月16日）访华，中共中央政治局委员、中国外交部长王毅将同他举行会谈。

阿拉格齐今年5月在北京与王毅举行会谈。王毅当时指出，地区局势正处于战和转换的关键节点，中国认为“全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要”。

关于霍尔木兹海峡问题，王毅强调，希望当事方尽快回应国际社会强烈呼声。他也说，自战事发生以来，中国一直积极劝和促谈，因此将进一步致力于缓局降温、消弭战事，为启动和谈继续提供助力，为恢复中东地区和平安宁发挥更大作用。

阿拉格齐当时是在美国总统特朗普5月访华前一周到访北京。分析预测，中东局势将成为“习特会”的焦点之一，而中国可能借机进行外交斡旋，推动局势降温。

如今，受美伊冲突影响，中东局势未见降温。中国国家主席习近平预计于9月24日到访美国，届时将与特朗普进行今年第二次中美元首峰会。阿拉格齐这趟访华行，估计与5月用意雷同，希望北京协助推动中东局势降温。

此外，王毅与阿拉格齐今年7月在吉尔吉斯斯坦出席上海合作组织外长会期间，以及上周在新德里参加金砖会议也举行场边会晤。