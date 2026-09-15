中国国家统计发言人称，中国经济面临一定压力，但压力是暂时的，可以通过努力克服。

据中新社报道，国家统计局新闻发言人付凌晖星期二（9月15日）在国新办新闻发布会上表示，今年以来，国际环境复杂变化，世界经济增长面临下行压力，不少国家在促增长、控通胀、稳市场等难题中艰难抉择。

付凌晖说，从中国情况来看，受多重因素影响，固定资产投资出现了一定下降，这在一定程度上会加大总需求的压力。3月份以来，国际能源市场波动冲击国内部分行业企业生产，制约产业链供应链稳定。

他说：“但是要看到，这些问题和困难多数是暂时的、阶段性的，经过努力是可以克服的”，面对挑战，各地区各部门加大扩内需政策力度，加大助企帮扶，效果逐步显现。

付凌晖提到，近期相关部门积极推动宏观政策发力提效，加快财政支出和债券资金使用进度，推进“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力）建设和“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）工作，深入推进全国统一大市场建设，综合整治“内卷式”竞争，拓展国际经贸互利合作空间。这些措施逐步落地，将有助于形成政策合力，增强经济上行动力。

延伸阅读 中国8月规上工业增速加快 社会零售增速放缓

统计局数据显示，中国8月规上工业增速加快，但社会零售增速放缓，固定资产投资、房地产开发投资下降。