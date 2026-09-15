中国全国政协原常委、经济委员会原副主任毕井泉因受贿罪，一审被判处有期徒刑14年。法院指他非法收受财物共计折合5742万余元（人民币，下同，1089万新元）。

据央视新闻报道，山东省济南市中级法院星期二（9月15日）一审公开宣判毕井泉受贿案，对毕井泉以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金500万元；追缴在案的毕井泉受贿犯罪所得财物及孳息依法上缴国库。

法院经审理查明，1995年至2025年，毕井泉利用担任中国国务院副秘书长，国家食品药品监督管理总局党组书记、局长，国家市场监督管理总局正部长级干部，十三届全国政协委员、经济委员会副主任，十四届全国政协常委、经济委员会副主任，中国国际经济交流中心常务副理事长、理事长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在企业经营、行政审批、工程结算等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合5742万余元。

法院认为，毕井泉的行为构成受贿罪，数额特别巨大，应依法惩处。鉴于毕井泉到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实；受贿犯罪中有未遂情节；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物及孳息已全部追缴，可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

济南市中级法院今年6月24日公开开庭审理此案，毕井泉当庭表示认罪悔罪。

毕井泉去年5月被官宣任上落马，同年12月被通报开除中共党籍和公职。

毕井泉早年长期在中国国家计委、国家发改委工作，2006年任国家发改委副主任。2008年3月升任国务院副秘书长，在任七年期间，曾先后协助时任国务院副总理王岐山、汪洋处理日常事务。

毕井泉2015年调任中国国家食药监总局长、中共党组书记，晋升正部级。他在2018年3月任中国国家市监总局党组书记、副局长，同年8月因吉林长春疫苗案引咎辞职。此后两年，毕井泉的简历空白，直到2020年8月复出，退居二线到全国政协任职。