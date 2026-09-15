（北京综合讯）中国出入境管理新规星期二（9月15日）开始实施，多类情形被明确限制出境，从事出入境中介服务的机构人员同日开始被备案管理。

中国《国务院关于出境入境管理的规定》星期二正式落地，这项备受争议的新规，涵盖了出境入境申请要求、限制措施，以及中介服务管理等内容。

在中介服务管理层面，新规提出，国家对从事出境入境政策咨询、证件代办等中介服务的机构和人员实行备案管理，相关机构与人员应按照规定办理备案手续。

境外企业与机构不得在中国境内提供出入境中介服务。此外，中国公职人员、军队人员等委托中介机构违规办理出入境证件与手续的，中介机构不得予以办理，并要及时向监察机关等报告。

据新华社报道，为规范这项备案管理工作，中国官方制定了《从事出境入境中介服务的机构和人员备案管理办法》，自星期二开始施行，当中细化了备案范围、备案期限以及备案材料等。

中国这一新规广受关注，并引发出境审核进一步收紧的广泛担忧，其中赋权移民管理机构，在审批出入境证件与边防检查时，对于前往风险最高或曾发生严重危害人身安全案件的国家或地区者，“必要时劝阻其前往”。

此外，新规也扩大了禁止出入境人员的范围，如违反出口管制、技术进出口管理等规定，可能“危害国家产业安全与技术安全”，有关主管部门“依法不准其出境”。

针对“普通人出境变难”“规范出入境是闭关锁国”等外界质疑，中国国家互联网信息办公室上周在微信公号发文辟谣，称这些言论都是“误读新规”。