中国农业巨企先正达据报已秘密提交赴港上市申请
美媒报道，中国农业巨企先正达已秘密提交赴香港上市申请。图为先正达集团中国在河北省邯郸市魏县的中化现代农业技术服务中心外的标志，摄于2021年6月。 （路透社档案照）
中国农业巨企先正达据报已秘密提交赴香港上市申请。
彭博社星期二（9月15日）引述知情人士称，先正达集团（Syngenta Group）已秘密提交赴香港首次公开募股（IPO）申请，推进此前因中东战事影响而推迟的股票发行计划。
知情者透露，这家中资种子与农药公司正考虑透过这次IPO募资约50亿美元（63亿新元）。若获监管机构批淮，公司瞄准明年在港上市。先正达发言人拒绝置评。
总部位于瑞士的先正达若能在香港成功上市，将成为近年来香港规模最大的IPO之一。彭博汇编数据显示，今年迄今为止，企业已在香港完成总额470亿美元的IPO，数量是去年同期总额的两倍多。
先正达曾于2021年在上海申请上市，但三年后以市场波动为由撤回了申请。随后，公司将目光转向香港，并一度考虑在今年6月提交上市申请。
然而，市场波动再次来袭，伊朗战事扰乱了产业供应与价格。先正达内部也发生了人事变动，覃衡德8月出任首席执行官，接替了IPO主要推动者杰夫·罗（Jeff Rowe）。