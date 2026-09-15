中国农业巨企先正达据报已秘密提交赴香港上市申请。

彭博社星期二（9月15日）引述知情人士称，先正达集团（Syngenta Group）已秘密提交赴香港首次公开募股（IPO）申请，推进此前因中东战事影响而推迟的股票发行计划。

知情者透露，这家中资种子与农药公司正考虑透过这次IPO募资约50亿美元（63亿新元）。若获监管机构批淮，公司瞄准明年在港上市。先正达发言人拒绝置评。

总部位于瑞士的先正达若能在香港成功上市，将成为近年来香港规模最大的IPO之一。彭博汇编数据显示，今年迄今为止，企业已在香港完成总额470亿美元的IPO，数量是去年同期总额的两倍多。

先正达曾于2021年在上海申请上市，但三年后以市场波动为由撤回了申请。随后，公司将目光转向香港，并一度考虑在今年6月提交上市申请。

然而，市场波动再次来袭，伊朗战事扰乱了产业供应与价格。先正达内部也发生了人事变动，覃衡德8月出任首席执行官，接替了IPO主要推动者杰夫·罗（Jeff Rowe）。