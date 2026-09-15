中美元首“习特会”与联合国大会一般性辩论下周登场。在此前夕，台湾副总统萧美琴访问意大利，北京则向欧洲和日本重申涉台红线，两岸围绕台湾国际空间的攻防升温。

受访学者认为，北京正把“一个中国”原则化为限制各国同台湾交往的要求，在峰会前为台湾议题“定锚”；台北则以“单点突破”累积交往惯例。

萧美琴上星期五（9月11日）在台湾外交部长林佳龙陪同下，赴意大利文托泰内岛出席文托泰内欧洲自由与民主论坛。这是萧美琴今年内第二次访欧，此行获欧洲议会副议长皮齐耶诺力挺；美国国务院也向台湾媒体表示，台湾同各国发展关系，可为当地公民带来重大益处。

不过，欧盟机构对此反应不一。新闻网站《欧洲动态》（Euractiv）报道，萧美琴行程曝光后，欧盟委员会要求撤下论坛的欧委会标志，原定出席论坛的官员也取消行程。欧洲议会仍参与论坛。

对于萧美琴访意，中国大陆外交部向意大利和欧盟提出严正交涉。中国外长王毅星期一（9月14日）应约同法国外长巴罗通话时，也要求法国“不同台湾进行任何形式的官方往来”，不向“台独”势力发出错误信号。

新华社引述巴罗称，法国奉行“一个中国”政策。通稿没有点名萧美琴或意大利。

联合国大会一般性辩论将于下星期举行，法国本月担任联合国安理会轮值主席国。上海海峡两岸研究会研究员包承柯接受《联合早报》采访时说，这通电话有联合国议程背景，但也表明萧美琴、林佳龙赴欧及欧洲议会副议长介入，已引起北京关注。

他认为，欧委会撤标、官员取消出席，显示欧洲行政机构仍同台湾官方活动保持距离；这次通话“与其说是对法国政府，更多是对欧洲议会的行为表达不满”。

另一方面，美国总统特朗普称，中国国家主席习近平将于9月24日访美，中方截至星期二（9月15日）尚未公布习近平访美行程。

包承柯研判，在特朗普5月表明不希望台湾走向独立后，台北正转向欧日另辟管道，“在美国做不了的事情，想在日本或者在欧洲做”。

台湾成功大学政治系教授王宏仁接受本报采访时则认为，台美沟通依然顺畅，台湾正同步经营与美国、日本和欧洲的关系；萧美琴此行是以“单点突破”累积交往惯例，推动高层交往正常化。

日本方面，自民党副干事长高村正大率领的日中友好议员联盟八人跨党派青年议员代表团，星期一在北京会见中国外交部部长助理刘彬和中国人民对外友好协会会长杨万明。

中国外交部发言人郭嘉昆隔天称，日本首相高市早苗的涉台言行是中日关系面临严重困难的“最大症结”，要求日本恪守中日四个政治文件。

包承柯说，日本代表团旨在“了解情况、做些基本铺垫”，无力解决问题；北京则将关注日本是否在11月于深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会前调整涉台立场。

整体而言，包承柯认为，在习特会前，北京将阻止台湾问题国际化和外力介入；相较欧洲，中日涉台分歧短期内更难松动。

王宏仁也说，北京正在习特会前“定锚”台湾议题。“对北京来讲，最担心的是示范效应，怕（台湾对外关系）出现突破点。可是当一个地方突破时，又可能会溃决。（欧盟）执委会好像没有配合，但萧美琴还是去了；如果下次又有别的地方，（北京）会防不胜防。”