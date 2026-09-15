（东京/北京综合讯）每年10月配合东京国际电影节、而持续举办了20届的“东京·中国电影周”活动，今年因中日关系恶化而宣告取消。

据日本共同社报道，“东京·中国电影周”主办方NPO法人“日中电影节实行委员会”（东京）近日宣布了这一消息。主办方称，此前持续推进了筹备和协调工作，但综合考虑所处环境等因素后，认为今年难以举办。

“东京·中国电影周”始于2006年，旨在向日本观众介绍中国电影的魅力，并通过电影促进两国文化交流与增进相互理解，去年10月迎来第20届。今年将是这一活动创办以来首次被取消。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表“台湾有事论”后，日中关系急剧恶化，两国公务、经贸、文化、旅游等领域往来均受到影响。

今年4月举行的北京国际电影节及6月举行的上海国际电影节，都没有举办“日本电影周”活动。此前，“日本电影周”自2006年起几乎每年都配合北京、上海的电影节在中国举办。

日本自民党籍前法务副部长高村正大率领的“日中友好议员联盟”（议联）年轻议员代表团，星期天（9月13日）开始为期三天的访华行程。这是继8月底日本跨党派议员团“破冰”访华后，日本又一跨党派团体访问中国。

代表团星期一（14日）在北京与中国人民对外友好协会会长杨万明举行了会谈。据中国人民对外友好协会微信公号公布，杨万明在会上批评日本在历史、台湾等涉及中方核心利益问题上不断踩踏红线。

尽管中日在政经层面的接触开始增加，但双方关系改善没有取得明显突破。杨万里在会谈中还呼吁日中议联议员等人士，推动日本各界“充分认识高市早苗系列错误言行的严重危害性”。