第十八届金砖国家（BRICS）峰会上个周末在印度新德里召开，这是该机制在2024年显著扩容后的又一次会议。

今年是金砖国家合作创立20周年。目前，金砖机制已由早期的巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国，扩大至包含埃及、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋及印度尼西亚等十余个正式成员国，并吸纳了包括哈萨克斯坦、马来西亚、泰国、越南在内的多个伙伴国。

如今，扩容后的“大金砖”占全球人口近一半、经济总量约占全球四成，贸易总额则占全球五分之一。

当前美国与伊朗在中东冲突还在升级，金砖国家会议罕见地聚集了交锋中的伊朗、阿联酋、沙特，举行了一次没有美国和西方大国参与的大型国际会议。会议还发表了一份有140项内容的联合声明，包括重申致力于改革和完善全球治理、推动金砖国家之间跨境支付等。

金砖国家组织的发展，会对国际秩序造成什么影响？它们是寻求在现有的国际秩序外另起炉灶吗？这个组织下来又会面对什么挑战？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨详细解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

03:00 ”大金砖“的联合声明发出什么信息？

20:15 BRICS接下来的挑战

26:23 中国密集多边外交与月底‘习特会’有关？

精彩片段：

主持人韩咏红：金砖现在发表联合声明，显示在当前的这个形势下，大家都更加珍惜这个平台……但是它并没有想要取代现有的一些国际组织跟国际架构。也就是说，没有另起炉灶的意思了？

香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨：另起炉灶这个词，一向是比较困惑的。你是抛开现有的体制，然后自己另起一个炉灶，买自己的米、买自己的面、生自己的火，那谁也不会这么做的……所以中国肯定是不想有这个体系推倒重来的。所谓的另起炉灶，更准确地说，是建立一个平行的补充体系，对吧？