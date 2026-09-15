（北京讯）中美围绕关键技术持续博弈的背景下，中国官方提出，到2030年，中国电子信息制造业在全球产业格局中要发挥“举足轻重”的作用，重点领域的关键核心技术快速突破，算力供给能力实现大幅增长。

据新华社报道，中国工信部、国家发改委星期二（9月15日）联合发布了《电子信息制造业发展“十五五（2026至2030年）”规划》（简称《规划》）。

《规划》提出，到2030年，中国电子信息制造业的“高质量发展”要取得显著成效，规模以上企业营业收入突破30万亿元（人民币，下同，5.69万亿新元），产业研发投入强度达到3.5%，领跑、并跑领域明显增多，新一代智能终端应用普及率显著提升。

与此同时，产业链安全水平显著提升，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域，将涌现一批长板技术与产品，培育出一批具备全球竞争力的世界一流企业。

为实现这一目标，《规划》部署了17项重点任务，包括夯实电子信息制造业发展基础、提升自主创新与产业治理能力、优化区域产业布局等。

关于产业基础能力的打造，《规划》提出，将重点推进集成电路全链条攻关，推动电子元器件、电子材料高端化升级，加快智能传感器、电子专用设备仪器创新。

中国电子信息制造业规模总量大，涉及领域广，但在细分领域缺乏具有全球竞争力的龙头企业。据中国工信部数据，在2025年，中国规模以上电子信息制造业营业收入达17.4万亿元。