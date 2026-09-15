中国人民保险集团原副总裁于泽官宣被查约九个月后，官方通报于泽被公诉。官方曾指他私自携带、阅看有严重政治问题的书籍，私自扣压检举、控告材料，玩物丧志。

中国最高人民检察院星期二（9月15日）在微信公众号通报，中国人民保险集团原中共党委委员、副总裁于泽涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

通报称，经最高人民检察院交办，北京市人民检察院以涉嫌受贿罪对于泽作出逮捕决定。北京市人民检察院第二分院已向北京市第二中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控于泽利用担任太平保险有限公司天津分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场总监，太平财产保险有限公司助理总经理，党委委员、副总经理，党委副书记、副总经理，党委书记、总经理，中国人民保险集团股份有限公司党委委员、副总裁兼任中国人民财产保险股份有限公司党委书记、总裁，人保信息科技有限公司董事长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，并说依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，于泽出今年55岁，曾任太平保险有限公司天津分公司总经理，太平保险有限公司市场总监，太平财产保险有限公司助理总经理、副总经理、总经理等职。他在2019年12月任中国人保副总裁。

中央纪委国家监委网站去年12月公布，于泽涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站之后在今年6月通报，于泽严重违纪违法被开除党籍和公职，并指他私自携带、阅看有严重政治问题的书籍，对抗组织审查；违规借用管理和服务对象车辆，接受可能影响公正执行公务的宴请；在职务晋升等工作中为他人谋取利益并收受财物，私自扣压检举、控告材料。

于泽也被指廉洁底线失守，借用管理和服务对象大额钱款，违规报销个人费用；玩物丧志；毫无纪法底线，将公权力异化为谋取个人私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在项目承揽、职工录用等方面谋利，并非法收受巨额财物。

财新网曾报道，于泽钟情于养鸽、赛鸽，在保险业有着“鸽王”的称号。

报道当时引述一名业内人士的评价称，“与其说他是‘鸽王’，不如说他是鸽子的‘奴隶’，他这一生都被鸽子拖累了。”

这名业内人士称，于泽对于养鸽、赛鸽的痴迷，是其违纪违法的重要原因，即所谓“以腐养鸽”——“想让于泽帮忙办事儿，首先得懂点鸽子，得在他的天津圈、鸽子圈里才行。而且他收钱也不是为了其它的享受，就是一门心思扑在鸽子上。”