美国科技界、政界围绕人工智能（AI）安全管控一事持续激辩，中国外交部星期二（9月15日）对此再度回应说，AI发展和治理需要践行真正的多边主义，仅靠个别国家或企业难以形成行之有效的解决方案。中国官媒《环球时报》此前发文批评“AI放缓论”是瞄准中国的“冷战剧本”。

受访学者认为，人工智能体（AI Agent）可能成为中美科技竞争的新前沿。中国愿参与AI安全治理，但反对与“威胁叙事”相联系。中美未来在AI治理上的合作难点，是能否把“共同风险”从“战略竞争”中适当剥离出来。

美国AI企业Anthropic首席执行官阿莫迪上周六（9月12日）发长文呼吁业界放慢AI模型发展步伐，得到多名AI巨头响应。

阿莫迪说，美国及盟友放缓AI发展的前提是要扩大对中国AI的领先优势。中国若赢得AI竞赛将对美国和全世界构成严重危险。他同时说，在保持技术领先的同时，美中应商讨AI安全合作。

中国外交部星期一（9月14日）对此回应，指AI发展关乎全人类共同福祉，散播威胁叙事不符合任何一方利益。

外交部星期二再次回应说，AI发展和治理要通过世界各国共同参与，形成具有广泛共识的全球治理框架。中方愿与各国携手构建公正合理的全球AI治理体系。

中国官媒《环球时报》也两度发文回应。该报星期二指出，阿莫迪表面以公共利益和“国家安全”为由，实则是受商业私利驱动，以维护自身技术垄断地位、借打压竞争对手巩固市场优势。

《环时》星期日（9月13日）则发文批评阿莫迪文章暗藏大量针对中国的遏制条款，背离“科技共治”的初心，将技术问题政治化。

阿莫迪在长文中主张，严禁向中国出售高性能AI晶片和半导体制造设备，打击晶片走私、远程使用海外数据中心算力以及模型“蒸馏”行为，防止大模型核心权重被窃取等。他说，这些措施若执行得当，能在未来三至五年显著扩大美国AI领先优势。

不过，“放缓论”遭到美国总统特朗普反对。特朗普星期天说，这可能会让美国失去技术领先优势，美国必须在发展AI上跑赢中国。

新加坡管理大学计算机与信息系统学院副院长朱飞达向《联合早报》指出，美国内部的共识是要保持对中国AI的领先，但对于如何领先以及AI风险的评估存在分歧。

他补充说，中国并非不重视模型安全风险，但反对外部把中国的AI发展视为威胁。

清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊受访时则说，阿莫迪的呼吁是将AI安全治理置于中美地缘政治框架中。他提出的相关措施本身可以找到正当的安全和知识产权依据，但若最终标准变成“是否能延缓中国AI进步”，这些措施就容易演变为竞争政策。

对于阿莫迪提出中美合作，孙成昊和朱飞达均认为，尽管中美缺乏互信基础，但双方仍需要建立最低限度的合作和沟通机制。目前问题在于美国设想的合作带有明显的不对称性。

孙成昊说，双方分歧不是要不要安全，而是安全与发展的关系以及安全规则谁来定义。“若一谈安全就想到相对优势和技术限制，合作空间就越来越窄；若能先从有限、可验证且双方都不愿看到的风险入手，仍有可能逐步建立有效机制。”