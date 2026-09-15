我国国家发展部长徐芳达呼吁新加坡和中国继续深化交流与合作，打造更宜居、可持续和有韧性的城市，并把合作扩展到中国更多地区。

徐芳达自星期天（9月13日）起对中国进行六天访问。这是他去年接掌国家发展部后第三次访华。国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲随同出访。

徐芳达星期一（14日）在北京与中国住房和城乡建设部部长倪虹共同主持第三次部长级领导人对话会。他星期二（15日）晚在脸书贴文，形容双方进行了富有成效的对话，探讨如何进一步促进两国企业及其他行业利益相关者之间的知识交流与合作。

他也首次到访河北雄安新区，出席星期二举行的第三届中新绿色发展论坛。雄安正被打造为中国创新枢纽和高质量发展的典范。

徐芳达在论坛上致辞时说，两国合作开发新城区的历史悠久，过去36年通过苏州工业园区、天津生态城、中新（重庆）战略性互联互通示范项目等三个政府间合作项目，双边关系不断巩固深化。其中，天津生态城是新中两国政府以及天津市政府都感到非常自豪的项目。

徐芳达也是新加坡—天津经贸理事会新方联合主席。他指出，各方在将天津生态城打造成绿色发展典范方面取得良好进展，希望能在此基础上进一步深化合作。

天津生态城将于2028年迎来成立20周年。展望未来，徐芳达指出，新中两国城市都面临人口老龄化、气候变化和全球经济动荡的挑战。“这意味着城市发展的下一阶段，不能简单停留在越建越多，我们必须建得更好，打造更宜居、可持续和有韧性的城市。”

徐芳达指出，新中还有很多可以继续相互学习借鉴的地方，一个是住房和社区发展，另一个是可持续发展与创新。他呼吁两国在建筑设计、社区规划，以及如何便捷高效地向民众提供公共服务等领域进行交流，分享最佳实践。

徐芳达还呼吁两国充分利用天津生态城强大的研发和创新生态系统，将有潜能的解决方案从实验室推向市场，支持绿色和低碳产业的发展。

新中合作还必须延伸到生态城以外。徐芳达说：“我们以生态城为合作平台，但合作绝不局限于生态城。我们的合作可以扩展到天津其他地区，乃至中国其他地区。”

徐芳达指出，新中合作“始终是一部顺应形势变化、开拓新领域互学互鉴与互利共赢的故事”。随着新中城市面临新挑战，两国应继续分享经验、测试新思路并开发切实解决方案，改善两国人民的生活。

他说：“我相信新加坡和中国通过密切合作，能为建设更绿色、更宜居和更可持续的城市贡献新思路和新方案，同时不断深化我们的经济合作伙伴关系。”

在星期二的论坛上，新加坡企业发展局、天津生态城管委会与雄安新区管委会签署了谅解备忘录，帮助企业开拓京津冀及东南亚市场。徐芳达指出，这也有助于加强绿色和数字经济以及其他新兴产业的商业交流与合作。

访问雄安之后，徐芳达星期二稍晚续程前往天津，与中共天津市委书记陈敏尔会面。

徐芳达此次率领由80名新加坡企业代表组成的代表团到访天津，参加首届绿色低碳博览会。他还将与天津市长张工共同主持新津经贸理事会会议，探讨如何进一步巩固合作伙伴关系。