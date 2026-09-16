香港首任特区行政长官董建华上星期二（9月8日）逝世，享年89岁，星期六（19日）将设灵。中共政治局委员、全国政协第一副主席石泰峰担任董建华治丧委员会主任委员。

综合《明报》和星岛头条网报道，董建华治丧委员会公布丧礼安排，定于星期六下午3时在香港殡仪馆设灵，星期天（20日）举行公祭及大殓，上午11时辞灵。治丧委员会由87人组成，主任委员由石泰峰担任。

港澳过往曾有三人获安排举行国家级葬礼，包括曾任全国政协副主席的安子介、霍英东和马万祺，三人的治丧委员会主任都由全国政协第一副主席担任。按此规格，由身兼中共政治局委员的石泰峰出任董建华治丧委员会主任，级别比以往更高。

据报道，治丧委员会成员涵盖政商界，四位副主任委员分别是全国政协副主席梁振英、全国政协副主席兼秘书长王东峰、中央港澳办主任夏宝龙，以及香港特首李家超。

其他委员涵盖多位中央官员及中央驻港机构代表，包括全国政协副秘书长韩建华、中央统战部常务副部长沈莹、中央港澳办常务副主任徐启方、国务院副秘书长王永红，以及香港中联办主任周霁等人。

名单也包括多位现任及前任全国政协常委，包括李家杰、何超琼、林建岳、施荣怀等。香港前特首曾荫权和林郑月娥，曾与董建华共事的香港首任终审法院首席法官李国能、首任律政司长梁爱诗、时任财政司长唐英年、前教统局长李国章等均在名单。

至于商界人士方面，包括长和系创办人李嘉诚、恒隆荣誉董事长陈启宗、周大福集团主席郑家纯。

董建华办公室是于上星期三（9日）凌晨发布，董建华上星期二晚上10时许在亲人陪伴下在医院安详辞世。消息传出后，北京、港府和建制派纷纷发表声明，对董建华的去世表示哀悼，并且高度评价他过去近八年的施政。

中国官方通讯社新华社在报道中，形容董建华为“‘一国两制’杰出贡献者，著名的爱国人士，杰出的社会活动家，中国共产党的亲密朋友”。