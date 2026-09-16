中国国家副主席韩正在香山论坛欢迎晚宴上致辞，强调反对一切复活军国主义、危害地区安全稳定的图谋和行径。

据新华社报道，韩正星期二（9月15日）出席第十三届北京香山论坛欢迎晚宴并致辞。

韩正说，尽管当今世界面临复杂挑战，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡，世界多极化、经济全球化的大势不可逆转，各国人民要求实现发展和安全的愿望更加迫切，追求国际公平正义的呼声更加强烈。

韩正提出四点建议。一是坚持维护联合国宪章宗旨和原则，坚持主权平等，反对干涉内政，反对动辄使用武力或以武力相威胁，防止世界退回弱肉强食的丛林法则。

二是坚持真正的多边主义，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，尊重各国合理安全关切，构建更具包容性、公平性、可持续性的全球治理模式。

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三是坚持通过对话协商化解分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，以对话增互信、解纷争、促安全，防止冲突升级和蔓延。

四是坚持以人为本、科技向善，面对蓬勃发展的新兴技术，要加快完善人工智能、网络空间、外空等新兴领域治理规则，加强开放合作，服务全球和平与发展事业。

他还强调，中国始终是正义的力量，坚决捍卫二战胜利成果和战后国际秩序，反对一切复活军国主义、危害地区安全稳定的图谋和行径，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

韩正说，北京香山论坛创立20年来，始终秉持“平等、开放、包容、互鉴”理念，为凝聚安全共识、促进防务合作、维护地区和平稳定发挥了重要作用。本届论坛以“凝聚稳定共识、同促安全治理”为主题，具有重要的现实意义。希望与会嘉宾在论坛期间深入交流，为促进国际安全合作，维护世界和平稳定作出新的贡献。

中共中央军委副主席张升民、国防部长董军出席欢迎晚宴。出席论坛的近100个国家、地区和国际组织官方代表等参加晚宴。

第十三届北京香山论坛星期三（9月16日）开幕，近100个国家、地区和国际组织代表将参会。不过，日本共同社引述日中关系知情人士报道，去年参加香山论坛的日本防卫研究所研究人员今年没有收到中方邀请，派驻中国的日本使馆武官也未能参加。