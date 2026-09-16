中国国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕优化发展环境、拓展投资空间听取意见建议，五家企业负责人参加座谈。

据发改委网站消息，郑栅洁星期二（9月15日）主持召开民营企业座谈会，围绕优化发展环境、拓展投资空间听取意见建议。

分别来自电气设备、算力基础设施、文化旅游服务、养老服务、商业航天领域的德力西集团、润泽科技、清明上河园、瑞芝康健、蓝箭航天等五家企业负责人参加座谈会。

官方文告称，大家普遍认为，今年以来，中国坚持扩大内需这个战略基点，积极促进有效投资，加快政府投资资金投放，有力推进“两重”建设和“两新”工作，积极支持民营企业参与重大工程项目建设，为企业扩大投资、提质发展营造了良好政策环境。

参会企业也结合经营现状、行业发展和投资计划，就进一步开放应用场景、优化审批流程、拓宽融资渠道、盘活存量资产、强化要素保障、健全标准体系等方面提出意见建议。

郑栅洁表示，民间投资是民营经济高质量发展的重要环节，是扩大有效投资的有力支撑。

“当前，我国民间投资正处于结构优化、动能转换的关键时期，有困难、有挑战，但更有空间、有潜力，越是转型关口越要坚定信心，希望广大民营企业家把握机遇、创新求进，在新兴产业、新型基础设施、消费升级等领域积极加大投资布局，促进新旧动能转换，更好服务经济社会发展大局。”

他表示，发改委将聚焦民营企业投资意愿强、成长空间大的重点行业领域，采取有针对性的务实举措，增强民营企业获得感，推动民间资本放心投、投得动、多参与。

同时，不断完善与民营企业常态化沟通交流机制，分行业分领域常态化推介优质投资项目，有序开放重点领域应用场景，有力促进硬投资和软建设紧密结合，持续优化投资环境、拓展投资渠道，多措并举促进民营经济高质量发展。