中国社交媒体平台小红书加大整治平台社区金融相关内容，禁止恶意唱衰、非法荐股等内容，半年内处置违规笔记超过101万篇。

据澎湃新闻等报道，小红书星期二（9月15日）在其金融生态治理开放日上发布了首份《社区金融生态公约》。公约内容显示，对社区鼓励的专业内容和非法荐股等八类禁止内容做了明确划分，同时对平台上金融营销行为做出规范。

该平台也表示，自年初启动金融生态专项治理工作以来，近半年，针对非法荐股、伪造资质、非法跨境投资营销导流、违规保险营销等内容，共处置违规笔记超过101万篇、违规账号15万7000余个、违规评论超过477万个。

根据公约内容，社区鼓励有资质的创作者和机构用专业做科普、鼓励用户分享真实的理财经历、要求做好风险提示、使用AI须标注；同时明确划出边界：恶意唱衰、非法荐股、非法金融活动、伪造权威背书、承诺“保本保息”、编造虚假投资人设、变相导流站外等八类行为被明令禁止。

对金融营销行为，公约提出：金融属于特许经营行业，要在小红书开展金融产品营销，须先依法持牌、再通过平台专业资质认证，冒名、挂靠、租买资质一律禁止。

对于违规内容的处理，平台会进行限流、下架甚至封号等梯度处置，同时，平台也加强了自我约束，承诺加强巡检，防止违规内容和被恶意渲染的极端市场情绪被推荐机制放大，不利用算法诱导用户过度消费、过度投资。

小红书平台金融内容活跃度近两年大幅增长。小红书披露数据显示，过去一年，小红书金融相关内容活跃，月均发布量近200万篇、月均评论数约1200万条，金融月活用户中75%有搜索行为，金融产品相关搜索词同比增超110%。

近两年，该平台金融用户日活增长65%，金融相关搜索次数大幅提升314%。40岁以下金融兴趣用户占比超70%，一二线城市用户占比超过60%。