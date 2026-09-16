对于美国指责中国人工智能（AI）企业对美开展“工业化规模”蒸馏，中共中央机关报《人民日报》称，人工智能不是大国的专利，坚决反对美国在AI领域推行科技霸权。

《人民日报》星期三（9月16日）发表署名“钟声”的评论文章，题为《技术问题政治化，美国霸权老套路》。

文章称，美方的指控于事无凭、于法无据，本质是将蒸馏这一业内正常的技术和商业问题政治化、工具化，并在实践中搞双重标准，再次暴露其在人工智能领域推行科技霸权、搞算力垄断、打压竞争的一贯逻辑，中方对此坚决反对。

文章写道，中方鼓励开源开放、合作共享，向包括美企在内的全球企业开放开源模型，为相关模型研发提供便利。美企有关模型研发报告也披露，其大量蒸馏中国模型。按照美方的逻辑，美国企业使用蒸馏便是“行业通行做法”，中国企业运用便是“攻击行为”，这是赤裸裸的双重标准。

文章写道，长期以来，美国个别人工智能企业滥用竞争优势地位，在用户协议中设置宽泛的地域限制等霸王条款，试图将中国等国家的竞争者排除在全球技术生态之外，独占人工智能发展红利。美方不惜动用国家力量维护科技霸权和算力垄断，根源在于对自身技术霸权旁落的深层焦虑，奉行的依然是“只能美国独赢，不能人类共赢”的霸权逻辑。

文章称，人工智能是人类发展的新领域，不是大国的专利，更不应沦为零和博弈的角斗场。当前，全球大模型产业正处于技术迭代、风险迭发、成长发展的关键时期。中美作为人工智能大国，应以积极负责态度处理该领域面临的挑战和风险。

文章最后写道，希望美方与中方相向而行，通过对话和沟通管控风险，共同营造开放、平等、公平、非歧视的人工智能发展环境，推动人工智能技术造福全人类。但如果美方以打击蒸馏为名，实施遏压中国人工智能企业的行动，损害中方正当合法权益，中方必将坚决采取措施予以反制。

综合彭博社和路透社此前报道，美国国家安全局、联邦调查局及网络安全和基础设施安全局上星期二（9月8日）发表联合声明，称中国企业至少从2024年起利用“蒸馏”技术，以“工业化规模”访问美国AI模型并提取信息。

声明点名的企业包括DeepSeek、Kimi开发商月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、阶跃星辰和智谱，涉及的美国模型来自Anthropic、OpenAI、Alphabet旗下谷歌和SpaceX。