消息人士称中美两国正讨论大幅下调能源和农产品关税，释放出9月“习特会”后，两国贸易休战可能延长的信号。

彭博社星期二（9月15日）引述知情人士报道上述消息。

知情人士称，双方会谈还可能达成协议，降低美国从中国进口的部分工业原料和零部件关税。知情人士称，有关降税措施预计将纳入双方今年5月商定的互降关税框架。

今年5月美国总统特朗普访华后，中美双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元（382.1亿新元）或更多，对双方商定的彼此关注产品，有望适用最惠国税率甚至更低。

今年6月至7月，美国开始公开征求哪些中国商品应纳入降税清单的意见；中国商务部也表示正在向企业、商协会和地方政府征求意见。

知情人士称，美国将对部分中国商品适用最惠国税率。

农业预计将在9月的中美谈判中扮演核心角色。两名知情人士透露，中国国家主席习近平赴美与特朗普会晤时，中国国有粮食贸易企业中粮集团（Cofco）的代表可能随行。

知情人士称，目前也在考虑组织由十多家企业组成的首席执行官代表团，不过最终安排尚未敲定。

彭博社报道称，考虑到中美前八个月贸易额已经超过4000亿美元，这次互降关税只涉及其中很小一部分；但如果协议能达成，至少说明双方还在持续沟通，而且这种接触足以帮助维持去年10月达成的关税休战。

中美当前在如何处理人工智能、出口管制以及台湾问题上的分歧不断扩大，但华盛顿和北京仍有能力让双边关系保持在相对稳定的轨道上。

这也显示，今年5月“习特会”后宣布成立的贸易委员会（Board of Trade），能取得一些实际成果。

中国正稳步履行承诺，即到2028年每年购买2500万吨美国大豆。今年迄今，中国的大豆采购量近期已超过年度目标的一半，成为全球两大经济体贸易关系中的一个亮点。

白宫今年5月表示，除采购大豆外，北京还承诺每年至少购买170亿美元的美国农产品，其中2026年的采购目标将按比例计算。

特朗普此前表示，习近平将于9月24日访问白宫，届时还将举行国宴。中国尚未确认习近平此次出访的具体日期。