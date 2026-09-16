中国国务委员谌贻琴说，雄安新区为各类劳动者提供了广阔舞台，支持高校毕业生等青年到雄安就业创业。

据中新社报道，谌贻琴星期二（9月15日）在河北雄安新区调研高校毕业生等青年就业工作。

她先后到雄安规划展示中心、人力资源服务产业园、中国华能、启动区城市建设现场等，实地调研基层就业公共服务、高校毕业生等青年就业、在建项目吸纳就业等情况。

谌贻琴说：“规划建设雄安新区是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是千年大计、国家大事。当前，新区面临前所未有的发展机遇，为各类劳动者提供了广阔舞台。”

她说，人力资源和社会保障部门要大力支持雄安新区高质量建设和发展，深入实施稳岗扩容提质行动，支持吸纳就业能力强的产业企业在雄安布局发展，支持高校毕业生等青年到雄安就业创业。

谌贻琴说，要健全精准高效的就业公共服务体系，积极引进培育优质人力资源服务机构，扩大高品质就业服务供给。充分发挥重点企业优势吸纳更多高校毕业生就业，支持重点项目、重大工程吸纳更多农民工就业。适配产业布局开展职业技能培训，为雄安输送更多发展所需的高素质技能人才，促进高质量充分就业。