中国国家主席习近平在加强基础研究座谈会上讲话时表示，要净化科研生态，推动科技界正学风转作风，破除“圈子文化”和“学阀”做派。

习近平今年4月在上海首次召开高规格的“加强基础研究座谈会”。《求是》星期二（9月15日）刊出习近平在座谈会的讲话全文。

习近平说，要成为世界科技强国，“基础研究必须搞上去”。他提出五点意见，包括充分认识加强基础研究的重要性紧迫性、优化基础研究系统布局、壮大基础研究人才队伍、加强对基础研究的支持保障，以及拓展基础研究国际合作。

在谈到加强对基础研究的支持保障时，习近平说，要净化科研生态。营造开放包容、宽容失败的创新环境，鼓励基础研究人员潜心钻研，敢于提出新问题、开辟新领域、探索新路径。

习近平说，要加强科研诚信建设，推动科技界正学风转作风，“破除‘圈子文化’和‘学阀’做派，切实扭转唯论文、唯顶刊、唯帽子、唯奖项倾向，坚决惩治科研腐败”。

习近平也提到，要健全学科布局。“加强数学、物理、化学、生物、天文、地学等基础学科建设，促进应用学科与基础学科协调发展，关注扶持冷门学科、薄弱学科，培育新兴学科，鼓励多学科交叉融合和跨学科研究。”