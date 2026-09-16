中国携程近日上架了2027年维珍银河太空旅行船票，单张售价510万元（人民币，96万7900新元），是中国公开渠道售价最贵的太空游产品。

据都市快报、快科技报道，商品页面最初显示售出681份，随后销量数字变更为两份。

对此，携程客服解释称681份是维珍银河全球累计订单总量，是维珍公司的订单，而页面显示的两人是携程鸿鹄已接收的预定。

客服还提到，如果现在下单的话，并不会跟之前已预定游客一同出行，因为老客户预定时间更早。

同时，携程客服还强调，预定需要15万美元（19万1000新元）定金，若取消行程定金不予退还。当前咨询下单的用户数量庞大，平台筛选后才会回电对接。

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维珍银河整套太空旅行行程共计六天，出发地点为美国新墨西哥州拉斯克鲁塞斯。510万元仅包含太空体验项目，往返美国机票、签证、保险等费用均需游客另行承担。行程前四天将开展太空飞行相关培训，第五天才会执行太空发射。

中国也有企业提出商业太空旅游，例如深蓝航天在2024年10月公开预售了首批亚轨道太空旅行船票，定价150万元人民币，目标是2027年载人飞行；中科宇航称大致是2028年前后启动载人太空旅游。