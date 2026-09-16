中国国防部长董军呼吁在世界动荡变革之际，以多边主义维护稳定，大国带头担当、中小国家积极贡献力量，保障大小国家平等参与安全治理。他并警惕，对一切潜藏的霸权主义、军国主义、历史修正主义变异，保持高度警惕。

董军星期三（9月16日）在北京香山论坛上发表约20分钟演讲，阐述中国的安全治理观。演讲基调整体温和，未点名批评任何国家，也未提到台湾问题。

他在发言时说，当今世界百年变局正在加速演进，全球治理走到了一个不进则退的关键档口，国际安全处于脆弱的时刻，面对日益增多的挑战，亟待完善全球安全制度。

董军主张，尊重和保障每一个国家的安全，统筹维护传统领域和非传统领域的安全，协调推进安全治理，通过政治对话、和平谈判实现安全，通过发展破解矛盾，消除不安全的土壤。

在阐述坚持以多边主义维护稳定时，董军说，在世界动荡变革之际维护稳定，更加需要公正合理、均衡有效的安全治理体系，维护全球战略稳定的大局，托住各类风险隐患的边界底线，守住国际公平正义的基本原则。

“大国应当带头担当，中小国家积极贡献力量，联合国要发挥应有的作用……要构建均衡有效、可持续的地区安全架构，兼顾域内各国的合理安全关切，支持地区国家自主掌握前途命运，不受外部强加的干涉。要保障大小国家平等参与安全治理，提升发展中国家的话语权，推动安全秩序朝着更加公正合理的方向前进。”

董军也提到，要坚持以历史清醒防范风险，“无论是历史上世界大战的沉痛教训，还是当下冲突动荡的灾难，都警示我们防患于未然，止于未萌是更重要的安全治理。”

他还强调，要铭记历史，“对一切潜藏的霸权主义、军国主义、历史修正主义变异，要保持高度的警惕，不放任纵容”。

董军也说，要及时研判化解风险，防止小分歧发酵为大矛盾，小摩擦演化为大冲突，不姑息为谋私利和圈子利益，而图谋绑架地区国家整体利益的挑衅行径，齐心协力予以规制。

与去年在香山论坛上的发言相比，董军今年的发言没有提到台湾问题，也未谈及南中国海争议。

去年在同个场合，董军针对南中国海主权争议和台湾问题做出强硬表态，强调解放军决不允许任何台独分裂图谋得逞，随时准备着挫败任何外部的武力干涉，他也在南中国海问题上不点名批评美国与菲律宾。