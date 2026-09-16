中国西部陆海新通道骨干工程平陆运河星期三（9月16日）正式通航。

据央视新闻报道，平陆运河2022年8月28日开工建设，全长134.2公里，按内河Ⅰ级航道标准建设，可通航5000吨级船舶，是中国通航等级最高的运河。

平陆运河北起南宁横州市西津库区平塘江口，南经钦州灵山县陆屋镇，沿钦江直通北部湾，全线建成马道、企石、青年三大梯级枢纽。

工程项目创造了四项“世界之最”：世界同类运河通航能力最强、世界同类船闸通航速度最快、世界省水船闸落差最高、世界内河省水船闸规模最大。

报道称，平陆运河与西部陆海新通道铁路、公路优势互补，构建多式联运体系，有效集聚西南货源、激活区域经济活力，持续提升西部陆海新通道物流效能。

平陆运河通航后，中国西南地区货物经平陆运河出海，较传统路径缩短内河航程560公里以上，每年可节约运输费用超50亿元（人民币，约9.5亿新元），对推动西南地区向海图强、促进新时代西部大开发、构建更为紧密的中国—亚细安命运共同体具有重要意义。