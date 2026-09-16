中国平陆运河正式通航
中国西部陆海新通道骨干工程平陆运河星期三（9月16日）正式通航。图为巴拿马籍外贸船舶北港南宁博润号集装箱货轮沿平陆运河向上游驶去。 （新华社）
中国西部陆海新通道骨干工程平陆运河星期三（9月16日）正式通航。
据央视新闻报道，平陆运河2022年8月28日开工建设，全长134.2公里，按内河Ⅰ级航道标准建设，可通航5000吨级船舶，是中国通航等级最高的运河。
平陆运河北起南宁横州市西津库区平塘江口，南经钦州灵山县陆屋镇，沿钦江直通北部湾，全线建成马道、企石、青年三大梯级枢纽。
工程项目创造了四项“世界之最”：世界同类运河通航能力最强、世界同类船闸通航速度最快、世界省水船闸落差最高、世界内河省水船闸规模最大。
报道称，平陆运河与西部陆海新通道铁路、公路优势互补，构建多式联运体系，有效集聚西南货源、激活区域经济活力，持续提升西部陆海新通道物流效能。
平陆运河通航后，中国西南地区货物经平陆运河出海，较传统路径缩短内河航程560公里以上，每年可节约运输费用超50亿元（人民币，约9.5亿新元），对推动西南地区向海图强、促进新时代西部大开发、构建更为紧密的中国—亚细安命运共同体具有重要意义。