台湾总统赖清德表示，政府积极推动“人工智能（AI）新十大建设”，希望在2040年之前培养至少50万名AI应用人才，并期盼打造台湾成为AI岛。

据台湾总统府发布的新闻稿，赖清德星期二（9月15日）下午接见“亚洲地区台湾同乡会访问团”时说，这几年来，台湾持续走向世界，也在全球变局中展现实力与韧性。

去年台湾的经济成长率为8.76%，今年上半年台湾达到14.15%，创下半世纪以来最高的纪录。赖清德称，全年经济成长率预估超过11%，是39年来最好成绩，并预估明年台湾可以进入世界20大经济体。

他并说，面对AI时代的挑战，必须持续壮大实力，才能让台湾更加繁荣发展。

赖清德也提到，目前政府积极推动“AI新十大建设”，希望在2040年之前培养至少50万名AI应用人才，推动百工百业智慧应用，打造台湾成为AI岛，也希望帮助上百万家中小企业可以顺利智慧转型，提升竞争力。

赖清德还表示，台湾经济好，政府税收增加，因此政府编列更多预算强化国防力量，不仅对美军事采购或进行国际合作，也在台湾推动国防自主、发展无人机产业，让台湾更安全。

赖清德9月初称，明年度整体国防预算将首度突破1万亿元新台币（402亿新元），持续超过台湾生产总值（GDP）的百分之三。他说：“我们要向国际社会，展现台湾强化自我防卫能力的决心。”

赖清德去年曾公开承诺，国防预算将在2030年达到GDP的5%。