针对台湾政府的大陆委员会称谍战剧《交锋》是中共推动全民国安教育与宣传的一环，中国大陆国台办表示，“注意到了两岸观众对电视剧《交锋》的肯定”，称该剧反映了隐蔽战线无名英雄的坚守和付出，表明了维护国家安全是每一位公民的责任和义务。

台湾陆委会发言人梁文杰上个星期四（9月10日）在例行记者会上说，认为这部剧不是特别针对台湾，而是北京出钱要做全民国安教育及宣传，显示中共这几年对国家安全和维稳的重视，实际上对政治稳定非常焦虑，所以才需要拍这部剧。

大陆国台办发言人朱凤莲星期三（9月16日）在记者会上表示，“我们注意到了两岸观众对电视剧《交锋》的肯定”。

朱凤莲说，这部电视剧反映了隐蔽战线无名英雄的坚守和付出，表明了维护国家安全是每一位公民的责任和义务。“我们将坚持总体国家安全观，坚决地开展反分裂、反颠覆、反渗透、反窃密斗争，切实维护国家主权和领土完整，维护国家安全和发展利益”。

朱凤莲也说，必须强调的是，台湾的前途、台湾同胞的安全保障和利益福祉，在于两岸关系和平发展和国家统一，反对“台独”符合两岸同胞的根本利益和切身福祉。

她表示，希望广大台湾同胞同我们一道，坚决防范“台独”分裂势力和外部敌对势力对两岸关系和平发展的破坏、对祖国统一进程的干扰。