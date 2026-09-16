中国自然资源部在主权存在争议的黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）海域，开展多学科综合地质调查。自然资源部称，调查为中国在黄岩岛海域开展综合治理提供了科学依据。

据央视新闻客户端消息，自然资源部中国地质调查局“海洋地质十号”船，于8月11日至9月8日在黄岩岛海域开展多学科综合地质调查。此次调查旨在全面掌握中国管辖海域基础地质要素与生态环境状况。

此次调查采集了海洋水文、沉积地层、地球物理场等基础数据，以及海水、海洋生物、海洋沉积物、海底岩石样品，为进一步摸清该海域地质地球物理特征及生态环境现状，开展海底沉积物类型、地层结构、潜在地质灾害、地质构造演化、海洋环境质量评价等研究积累了可靠的第一手资料，也为中国在黄岩岛海域开展综合治理提供了科学依据。

黄岩岛主权存在中菲争议。中国称黄岩岛是中国固有领土，菲律宾则对这一岛礁提出主权声索。近年来，双方船只和飞机多次在黄岩岛附近发生对峙。

此前，中国解放军南部战区9月2日组织海空兵力，在黄岩岛及周边海空域展开战备警巡。南部战区称，8月以来，该战区部队持续加强黄岩岛周边海空域巡逻警戒。