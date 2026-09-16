香港公布首个“五年规划”，主动对接中国“十五五”规划，全力强化“四中心、一高地”建设。

香港行政长官李家超星期三（9月16日）在立法会公布香港第一个五年规划，并发表2026年施政报告。

其中五年规划共七篇28章，共约6万字。内容包括强化四大中心、人才集聚高地建设，巩固提升国际竞争优势；加快北部都会区建设，引领空间格局优化；深化粤港澳大湾区建设，搭建全球合作网络；切实提升民生福祉 完善民生保障体系、统筹发展和安全；提升公共治理效能、强化五年规划实施保障机制。

规划强调，要巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，同时加快建设国际创新科技中心，同时打造国际高端人才集聚高地。

规划提出了多项具体约束性与预期性指标，例如要求北部都会区五年住宅落成量以7万个单位为指标，零碳能源在发电燃料组合中所占比例提升至30%。

预期性指标包括本地创新活动总开支占本地生产总值（GDP）力争达至3%，制造及新型工业产业增加价值占GDP比重力争达至5.5%。

规划提出，要深化北部都会区与大湾区合作，全速推进北都大学城、科技及产业枢纽建设，形成“南金融、北创科”的新产业空间格局，深度融入粤港澳大湾区。

规划也提出，要持续改善房屋、医疗、教育等公共服务，同时贯彻发展与安全并重原则，打造安全的营商与生活环境。

李家超表示，香港第一个五年规划封面采用蓝色，代表蓝天、开放、进步、稳重；2026年施政报告封面沿用绿色，代表政策延续性、活力和希望，今年施政报告的主题是“以长远谋全局 以改革开新篇 促发展创机遇 惠民生向未来”。

李家超表示，“十五五”时期是香港实现经济社会高质量发展的战略机遇期，也是香港抓住机遇，加快由治及兴，增进市民福祉，建设更加美好家园的关键五年。

李家超表示，“十四五”（2021至2025年）时期，在中央的领导和大力支持下，香港实现从由乱到治走向由治及兴的历史性转折。

他表示，“十五五”时期，香港发展战略机遇和风险挑战并存。香港作为高度外向型经济体，极易受到世界环境变化的影响。香港自身经济结构也有优化空间，新旧发展动能转换任务艰巨，社会深层次问题有待加快化解。

李家超说，制定香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划，要立足香港实况，订下香港中长期发展战略，明确发展方向、任务目标、策略重点和实现路径，以及具有香港特色，可操作、有效的政策措施和重大项目。

他表示，透过五年规划，发展方向将更加清晰，资源配置更加有效，社会预期更加稳定，市民福祉和各地投资者利益得到更充分的保障。