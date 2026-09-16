香港大埔宏福苑去年发生造成168人死亡的大火，担任宏福苑维修工程顾问的鸿毅建筑师有限公司被颁令清盘。

据星岛头条报道，鸿毅早前被控五项误杀罪、三项串谋诈骗罪及四项逃税罪，另被债权人入禀呈请清盘。

清盘案件星期三（9月16日）于高等法院聆讯，鸿毅没有代表到庭应讯。聆案官林泽铭颁令鸿毅清盘，并下令鸿毅支付讼费。

宏福苑于2016年6月10日接获强制验楼的法定通知，随后通过招标程序，委任鸿毅担任统筹整体楼宇维修及保养工程项目顾问，负责楼宇检验报告及修葺工程的监察工作。

宏福苑去年11月26日发生五级大火，造成168人死亡、79人受伤。

火灾发生后，香港屋宇署指，据署方和房屋局独立审查组调查显示，鸿毅聘用的注册检验人员吴跃没有妥善监督订明修葺及没有确保该建筑物安全或已被致使安全；工程总承建商宏业和鸿毅在工程进行期间涉嫌准许或授权使用非阻燃的棚网及帆布、非阻燃的发泡胶板遮挡窗户，以及移除楼梯走火通道的窗户，开设俗称“生口”的开口，并以非阻燃物料作掩盖，令火势迅速蔓延，阻碍逃生。