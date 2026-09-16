台湾乐队五月天主唱阿信在出席苹果公司的活动时被介绍“来自中国的阿信”，引发关注。中国大陆国台办被问及台湾艺人参加活动是否要作政治表态时表示，台湾演艺人员表达对“两岸一家亲”的认同，是“自然而然的真情流露”。

五月天主唱阿信（陈信宏）日前出席苹果公司秋季发布会时，在与美国博主IShowSpeed互动前，被现场工作人员介绍为“来自中国”，随后有旁人提醒“不要提及这个议题”，相关直播片段在两岸网络引发讨论。

大陆国台办发言人朱凤莲星期三（9月16日）在例行记者会上被问及，大陆方面认为台湾艺人参加活动时是否需要进行政治表态。朱凤莲回答，“两岸同属一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是两岸的历史和法理事实，也是国际社会的普遍共识。”

她说，越来越多台湾演艺人员以各种方式表达对中华文化、对“两岸一家亲”的认同，这是自然而然的真情流露。希望两岸同胞共同维护两岸文化交流的良好氛围，多做有利于增进互信、拉近感情的事。

据台湾联合新闻网报道，网络流传的片段显示，IShowSpeed参与苹果秋季发表会期间，一名亚裔工作人员向他介绍阿信时称下面要见这位是“来自中国的阿信”（Ashin from China），随后一名身穿白衣的男子出面提醒，“不要提到他来自中国，他不喜欢谈论这件事”，相关片段在两岸社群引发讨论。

台湾有网民认为，白衣男子的处理方式是公关手腕；大陆社群媒体则有讨论称，介绍阿信的亚裔工作人员才是阿信团队人员，只是在进行背景说明，并出现“请不要继续断章取义，让爱国艺人寒了心”、“五月天阿信立场一直很坚定”等说法。

五月天近年来持续在中国大陆举办演唱会。2024年5月，阿信在北京鸟巢举行的演唱会上脱口说出“我们中国人”，引发讨论，不少台湾网民称失望、脱粉。