日本冲绳知事选战，支持美军基地扩建的保守派新人古谢玄太胜出，对此，中国学者称，冲绳换知事后反美军基地的民意基础不会消失。

人民日报海外版旗下微信公众号“侠客岛”星期三（9月16日）发表《冲绳新知事什么来头》一文。

文章引述中国社科院日本研究所综合战略研究室主任卢昊的分析指出，随着大量日本本土人口迁入冲绳，保守政治势力对该地区持续渗透影响，冲绳民意与舆论格局正经历长期渐变。

卢昊认为，不少民众希望冲绳不再与东京政府对抗，地方自治力量和自主呼吁则被削弱。古谢胜选，正是这一变化的直接体现。

不过卢昊指出，冲绳依旧存在大量和平团体与“反基地”力量，民众的核心诉求是振兴地方经济、改变冲绳在经济社会层面的不公待遇，这是古谢必须回应的民意诉求，后续地方政府施政空间会受到诸多制约。

中国社科院日本研究所助理研究员王瓒玮认为，古谢上任后，边野古基地搬迁的政治阻力短期内会明显下降，但从中长期看，工程技术难题、成本和工期压力、当地民众抗议等要素仍会存在。

王瓒玮说：“这种深层次、结构性的民意，不可能在四年的选举周期内翻转。古谢是在经济、物价、收入、育儿等议题占主导的选举中获胜，不是在‘是否扩大军事化’的公投中获胜。他的当选显示了基地议题优先级的下降，但冲绳反基地、反过度军事化的强大社会基础没有消失。”

日本冲绳县星期天（9月13日）举行知事选举，自民党等保守阵营支持的新人古谢玄太以高票打败了革新派的原任知事玉城丹尼。

美军海军陆战队普天间空军基地搬迁问题，一直是冲绳保守与革新派对垒的核心议题。古谢支持中央政府的计划，即让基地留在冲绳本岛，但迁移至人口较稀少的地点，也就是从宜野湾市区搬迁至名护市边野古地区。玉城则希望基地迁出冲绳，同时反对日美联合军事演习，不赞成中央政府在西南诸岛进一步加强自卫队部署。

此次知事选举，被认为是日本军事政策走向的重要分水岭。鉴于台湾海峡局势升温，冲绳周边军事部署不断加强，分析人士预计，东京方面将在冲绳推进大规模基地建设。