应对严峻的少子化趋势，香港今年的施政报告加码促进生育。

据网媒“香港01”报道，香港行政长官李家超星期三（9月16日）公布施政报告2026，推出11项组合拳措施鼓励生育。

政府宣布，新生婴儿2万元（港元，下同，约3245新元）奖励金将会为期三年。同时，政府提高第二名或之后的新生儿奖励金，今日起出生的第二名或以后的子女，奖励金将由2万元提高至3万元，为期三年。

港府也提高了子女免税额，今日起出生的第二名或以后的子女，相关免税额会从14万元提高至16万元。而上述第二名及以后的子女，出生后首两年的额外免税额，也从14万元提高至16万元。

住屋方面，港府将推出印花税减免，合资格家庭生育前一年或后两年内购买的住宅物业，可获减免最多2万元印花税。生育子女的家庭可获居屋优先分配与按揭优惠，自下一期居屋销售计划起，有新生婴儿的白表家庭申请者，最高按揭比例将提升至95%。

医疗方面，医管局会在未来三年，逐步增加体外受精服务名额至每年1900个；基层医疗署会逐步在全港各地区康健中心和康健站提供免费孕前、产前及产后班组服务。

托儿方面，政府将增建三所资助独立幼儿中心，预计于2030年年底前额外提供约1800个零至三岁儿童日间照顾名额。此外，由2027/28学年起，“在校课后托管服务计划”会恒常化，不设限额。政府也会加强学前儿童课余托管服务的专业支援，并提供接送服务。

香港政府统计处8月18日发布的临时数字显示，2025年年中至2026年年中，出生人数重挫15.6%至2万9700人，为上世纪60年代开始有记录以来的最低水平。