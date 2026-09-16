香港施政报告加码催生
香港市民9月16日在餐厅内观看特区行政长官李家超公布香港第一个五年规划及施政报告的电视直播。 （中新社）
应对严峻的少子化趋势，香港今年的施政报告加码促进生育。
据网媒“香港01”报道，香港行政长官李家超星期三（9月16日）公布施政报告2026，推出11项组合拳措施鼓励生育。
政府宣布，新生婴儿2万元（港元，下同，约3245新元）奖励金将会为期三年。同时，政府提高第二名或之后的新生儿奖励金，今日起出生的第二名或以后的子女，奖励金将由2万元提高至3万元，为期三年。
港府也提高了子女免税额，今日起出生的第二名或以后的子女，相关免税额会从14万元提高至16万元。而上述第二名及以后的子女，出生后首两年的额外免税额，也从14万元提高至16万元。
住屋方面，港府将推出印花税减免，合资格家庭生育前一年或后两年内购买的住宅物业，可获减免最多2万元印花税。生育子女的家庭可获居屋优先分配与按揭优惠，自下一期居屋销售计划起，有新生婴儿的白表家庭申请者，最高按揭比例将提升至95%。
医疗方面，医管局会在未来三年，逐步增加体外受精服务名额至每年1900个；基层医疗署会逐步在全港各地区康健中心和康健站提供免费孕前、产前及产后班组服务。
托儿方面，政府将增建三所资助独立幼儿中心，预计于2030年年底前额外提供约1800个零至三岁儿童日间照顾名额。此外，由2027/28学年起，“在校课后托管服务计划”会恒常化，不设限额。政府也会加强学前儿童课余托管服务的专业支援，并提供接送服务。
香港政府统计处8月18日发布的临时数字显示，2025年年中至2026年年中，出生人数重挫15.6%至2万9700人，为上世纪60年代开始有记录以来的最低水平。