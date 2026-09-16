一名60多岁的新加坡籍妇人星期三（9月16日）在台湾台中过马路时，遭巴士撞倒并卷入车底，一度失去生命迹象。她经送院抢救后恢复生命迹象。

综合中时新闻网、《联合报》和《自由时报》报道，事故星期三上午11时11分左右发生在台中市西区。当时，一辆国光客运巴士在路口右转时，撞上正在过马路的陈姓妇人，并将她卷入车底。

路口监视器画面显示，事发时巴士正缓慢右转，多名行人已经通过斑马线。陈姓妇人随后跑步过马路，疑似要追上已走到马路对面的家人。巴士车头驶过斑马线后撞上妇人，并将她卷入车轮下。

事故发生后，龚姓巴士司机和妇人的亲友报警求助。

龚姓司机称，当时妇人的家人已经走到马路对面，并向她招手。他推测妇人可能以为巴士停车是在礼让，因此跑步过马路。

龚姓司机说：“感觉车轮压到东西后，赶紧拉手刹车下车查看，没想到已出事。”

台中市警局第一分局称，龚姓司机经检测没有酒驾或毒驾。警方已通知新加坡驻台办事处协助伤者家属处理后续事宜，并将进一步搜证，以厘清事故原因。

据报道，陈姓妇人右上臂和左下肢开放性骨折，并有骨盆骨折，一度失去生命迹象。救护人员为她止血、固定骨折部位并进行急救后，将她送往医院。经抢救后，她恢复生命迹象。