空客在中国第二条总装线星期三（9月16日）交付首架A320飞机，中国东方航空接收运营。

据央视新闻和新华社报道，空客表示，此次交付标志着公司扩大在中国以及全球工业布局取得重要里程碑。

报道称，自2008年空客天津A320系列飞机总装线投入运营以来，已累计完成总装并交付了超过800架A320系列飞机。随着第二条总装线的加入，空客能够大幅提升产能，满足中国及全球客户需求。

空客天津第二条A320系列飞机总装线于2023年9月开工建设，2025年10月正式投产。这是空客在中国也是在亚洲的第二条同类总装线。

据悉，空客A320系列飞机全球生产网络包括10条总装线，其中四条位于德国汉堡、两条位于法国图卢兹、两条位于美国莫比尔、两条位于中国天津。

根据空客最新发布的《全球市场预测》，未来20年，中国对新客机的需求预计将达到8830架，占全球预计总需求4万2060架的逾20%。

空客中国首席运营官柏舒曼表示，新总装线交付首架飞机，是“中国与欧洲长期伙伴关系、共同成就和共享成功的生动证明”。