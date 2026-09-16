澳门首宗闭门审讯的国家安全案件星期三（9月16日）开庭，被告是民主派前立法会议员区锦新，他面临“颠覆国家政权”等控罪。

澳门特区政府去年7月首次以国安法拘捕现年69岁的区锦新。澳门初级法院上周五（11日）在官网公告，初院刑事法庭将于星期三开庭审理涉嫌犯区锦新的危害国家安全案件。

法新社报道，澳门2023年5月扩大了国安法的适用范围，而今年通过的一项新法案则允许法官闭门审理国安案件。

自区锦新被捕以来，有关该案的细节一直鲜有公开。代表他的大律师博拉克（Michael Polak）说，若有关听证会以非公开方式进行，将会是“一场走过场的程序”。

法新社记者星期三在法院外被警方登记个人信息，官方未证实案件是否已经开审。记者目击几辆小型客车抵达法院，但无法确定车内人员身份。

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澳门初级法院上周公告称，为确保不对国家安全利益造成损害，决定以不公开方式开庭审理上述案件。

区锦新的家人在今年早些时候曾称，他们长期无法联系到区本人，也无法联系到法院为其指派的律师。

根据澳门国安法，颠覆国家政权罪最高可判监25年。