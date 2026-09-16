欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟将动用一切可能的手段，减少与中国之间“不可持续”的贸易逆差。

路透社报道，冯德莱恩星期三（9月16日）在欧洲议会发表年度“盟情咨文”时指出，去年欧盟对华商品贸易逆差达到每天10亿欧元（约14亿7000万新元），这种失衡已经来到临界点。她称，欧洲正因去工业化而遭受“第二次中国冲击”。

欧盟领导人今年6月要求欧盟委员会通过与中国对话取得成果，同时确保欧盟拥有捍卫自身利益所需的一切工具。负责相关谈判的欧盟贸易委员谢夫乔维奇此前表示，希望最迟在10月前取得实质性成果。

冯德莱恩星期三也表示，中欧双方合作寻找解决方案，符合彼此利益。她说：“我要说得很清楚：我们将动用一切可以使用的工具，重新平衡双方关系。说得好听固然重要，但行动更重要。”

冯德莱恩也特别指出，欧盟在许多关键矿产方面依赖中国，尤其是稀土。她说：“我们迫切需要采购并建立储备。”

她宣布，欧盟将成立一家新的欧洲关键原材料公司，协助欧盟27个成员国获取并储备所需的关键原材料。

欧盟统计局数据显示，欧盟2025年对华货物贸易逆差达3598亿欧元；今年首七个月逆差按已公布数据计算约2375亿欧元。