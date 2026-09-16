（石家庄综合讯）二战期间被强掳至日本从事苦役的50名中国受害者遗属，向河北省石家庄市高级人民法院提交集体诉状，要跟六家日本企业索赔。

日本共同社星期三（9月16日）引述受害者代表报道，他们要求大成建设、日铁矿业等六家日本企业，赔偿人均约37万元人民币（7万新元），并在中日至少10家媒体刊文道歉。

报道称，诉状提交后，法院是否受理，据悉将由中国领导层作出最终判断。若这项诉讼获准进行，恐将波及多家日本企业，或成为中国对日施压的新手段。

中国外交部发言人郭嘉昆星期三在例行记者会上回应说，强征和奴役劳工是日本军国主义在对外侵略和殖民统治期间犯下的严重罪行之一。“中方敦促日方正视历史、反省罪责，认真倾听和对待亚洲受害国人民的正义呼声和正当合理诉求，以负责任态度妥善处理有关历史遗留问题。”

二战期间，日本因战争扩大和国内劳动力短缺，把约4万名中国人强行运往日本，分配至全国135个作业场从事苦役，造成近7000人死亡。其后，受害者和遗属长期要求日本政府和企业负起责任，并多次提起诉讼。

其中，日本秋田县花冈矿山的“花冈事件”最具代表性。1945年6月30日，鹿岛组（现鹿岛建设公司）部分被强掳的中国劳工，不堪忍受恶劣的劳动条件和虐待发起暴动，遭到日本军警强硬镇压。战后，这起事件被列入日本战犯审判和调查范围，后来也成为中国劳工向日企索赔的代表案件。

今年清明节前夕，约100名被强掳中国籍受害者的遗属，曾于3月31日在石家庄举行悼念仪式，并发表请愿书要日本政府作出赔偿。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表“台湾有事论”后，日中关系急剧恶化，两国公务、经贸、文化、旅游等领域往来均受到影响。中国方面也加大对日本历史问题的指责力度。