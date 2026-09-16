伊朗外长阿拉格齐在“习特二会”前访华。中国外交部长王毅与阿拉格齐举行会谈时表示，敦促各方采取有效措施，早日开放霍尔木兹海峡，也“不希望地区紧张向也门和红海方向进一步外溢”。

据中国外交部网站消息，王毅星期三（9月16日）在北京与阿拉格齐举行会谈。王毅表示，当前中东形势持续动荡，严重影响国际和平与发展。中国作为安理会常任理事国，愿意为解决国际争端发挥建设性作用。

王毅说，中伊两国是全面战略伙伴，中国也愿同伊朗加强对话合作，维护好伊朗的正当权益。美伊战事继续延宕不符合当事方和国际社会共同利益。“我们鼓励伊朗和美国保持理性和克制，尽快回归伊斯兰堡谅解备忘录，根据迄今达成的共识，重构谈判机制，就各自关切的问题进行实质性磋商”。

王毅表示，支持伊朗同海湾国家开展对话，尊重彼此领土主权和国家安全，以建设性方式维护地区共同利益；敦促各方采取有效措施，早日开放霍尔木兹海峡，维护国际航道畅通安全，维护国际能源运输和产供链稳定。

他说，“我们不希望地区紧张向也门和红海方向进一步外溢。呼吁各方停止使局势进一步复杂化，通过对话谈判解决问题。”

阿拉格齐此次访华是今年2月美以与伊朗战争爆发以来的第二次。美伊冲突仍未解决，霍尔木兹海峡航运依然严重受阻。

这次访华也正值中美高层接触之前。据路透社，美国财长贝森特已表示，他这个周末将与中国副总理何立峰会谈，议题之一就是伊朗以及中国与伊朗的金融联系。

华盛顿当前正在对帮助伊朗获得资金的实体实施制裁，其中包括部分中国炼油企业。