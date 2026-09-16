新加坡国防部长陈振声强调，各国要克服安全困境，必须重新思考“赢”的定义。“赢”并非仅在军事上压倒对手，不是让世界看到“力量的示范”，而是通过“榜样的力量”赢得世界。

第十三届北京香山论坛星期三（9月16日）举行开幕式。陈振声在主题为“国际秩序与战略稳定”的第一次全体会议上发言，这是他第二次以国防部长身份出席香山论坛。本届论坛迎来创办20周年，来自100余个国家、地区和国际组织的约2000名嘉宾出席。

陈振声说，过去一年全球力量格局持续重构，人工智能、太空和机器人等前沿科技差距缩小，军事技术迭代已从“以年计”缩短至“以日计”，给软硬实力平衡带来新的不确定性。同时，消费与生产失衡引发市场错位与保护主义；贸易与投资进一步安全化，甚至被武器化；各国政府收紧对供应链的控制。这些变化叠加战争形态演变，正重塑各方对相对实力的认知。

他警告，这些趋势极易诱发以邻为壑的做法。“单独来看，各方回应都合理，但举措汇聚后引发反弹，导致不安全感陷入恶性循环，无人受益。”对治国方略的真正考验因此在于如何增强自身安全的同时，不削弱他国安全。

对此，他提出了三项原则：其一，国内稳定与外部安全相辅相成。他以新加坡为例说，新加坡1965年独立初期面临种族关系紧张、安全挑战与经济困境。建国领导人稳定内政、重组经济、赢得人民信任，同时避免将外交政策用来获取政治资本，并与印度尼西亚等邻国友好化解历史问题。

第二个原则是，相互依存能够带来长期稳定。尽管相互依存易被视为脆弱的根源，但长远能扩大共同利益，创造合作动力，或至少让各方在公认规则下竞争。他强调：“竞争与角力并不意味着彼此是敌人；管控得当，反而可以促使各方做得更好。”

他说，这也是新加坡持续构建开放包容外部环境、推动成立亚细安（中国称东盟），并倡导维护以规则为基础的国际秩序的原因。新加坡也已表明，不会就包括霍尔木兹海峡在内、用于国际航行海峡的安全通行或收费进行谈判。

第三个原则则是医学伦理准则中的“首先，不造成伤害”。陈振声说，信任至关重要，也脆弱不堪，建立需要持之以恒，破坏却在弹指之间。有了信任，复杂问题可“大事化小，小事化了”；缺乏信任，小误解也可能发酵成大问题，“小事化大，无事生非”。这在海空实体领域及意图不清的网络空间均至关重要。

谈到如何破解安全困境时，陈振声指出，关键在重新思考“赢”的定义。对一些人而言，“赢”意味着在军事上压倒对手，比对手耗得更久；但在当今世界，更务实、更好的“赢”，是通过“榜样的力量”（power of our example）赢得世界，而非让世界看到“力量的示范”（example of our power）。

为此，他提出三点建议。首先，大国多一分担当，小国少一分担忧。实力消长会改变各方认知与行动，小国往往更缺安全感，需要更多保证，大国则肩负更高期望与责任。当一个国家实力增强，可能会去抚平长期积怨或彰显意志，在周边国家眼里可能有不同观感。各方需要反思：“我们如何看待自己？他人又如何看待我们？”

其次，以战略耐心建立信任。战略耐心是在压力面前仍选择符合长期利益的方案。陈振声指出，并非所有实力都要彰显，并非所有优势都要加以利用，也并非所有挑衅都须即刻回应。

他引用《孟子》说：“以力服人者，非心服也；以德服人者，中心悦而诚服也。”实力可以迫使他人顺从，但最终真正赢得他人的是信任。

第三，持续寻找切实方式共同创造价值。陈振声以新中关系为例说，尽管在观点和意识形态上存在差异，两国仍找到共同点开展互利合作。新加坡从一开始就支持中国改革开放，上世纪80年代倡导中国加入《关税及贸易总协定》，并于1994年启动首个政府间合作项目——中新苏州工业园区。

陈振声说，变革时代更需各国携手塑造共同期待的世界。新加坡欢迎中国致力于成为“负责任的大国”，并认为即将迎来建军百年的中国人民解放军在促进全球稳定与安全方面具有较大潜力。

面对充满变数的国际局势，陈振声以24字总结他的三项原则，说：“国泰民安，合作无妨。唇齿相依，合作无疑。以德服人，合作无限。”