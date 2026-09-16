中国在青藏高原建成温室气体立体观测网，为青藏高原气候变化研究提供数据支撑。

据中新社报道，记者星期三（9月16日）从瓦里关全球大气本底站（简称“瓦里关站”）获悉，伴随着青海省民和、格尔木、玛沁三站的稳定试运行，依托瓦里关站技术基础，青海省初步建成“一主九辅”温室气体观测网络，构建空-天-地一体化监测体系。

地处青海省海南藏族自治州共和县瓦里关山的瓦里关站，海拔3816米，是欧亚大陆腹地唯一大陆型全球大气本底基准观测站。该站绘就的“瓦里关曲线”是全球温室气体变化重要参考依据。30年来，这里持续向全球输出二氧化碳、甲烷等第一手大气本底观测数据，为中国参与全球气候治理、世界气象组织研判气候变化提供支撑。

近年在多方支持下，瓦里关站监测能力持续升级。自2023年起，站点新增二氧化碳柱总量、碳同位素、卤代温室气体、挥发性有机物等多台温室气体观测设备，初步形成空-天-地一体化的温室气体观测体系。同时新增氮氧化物分析仪、二氧化硫分析仪、挥发性有机物等观测设备，有效推进大气成分观测推荐要素的全覆盖。

目前以瓦里关站为主，已建成西宁、德令哈等六座高精度温室气体监测站，并通过国家级业务准入，六站观测数据已融入中国气象局数据系统，数据进一步支持温室气体监测评估服务，将有效提升青海省碳评估服务水平。