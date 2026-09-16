中国江苏省南京博物院文物流失事件处理结果出炉，南博原院长徐湖平被判三年有期徒刑，并处以罚金20万元（人民币，3万7900新元）。

去年，由收藏家无偿捐赠给南京博物院的明代画作《江南春》现身拍卖行，引发外界追查这批馆藏文物如何被调拨、出售并流入市场。

新华社星期三（9月16日）报道，南京博物院相关受赠文物管理问题所涉责任单位和人员已被依规依纪依法处理。

报道称，徐湖平利用担任南京博物院常务副院长、院长等职务上的便利，为他人在承接工程、促成商业合作等方面提供帮助，收受他人财物，犯受贿罪，被依法判处有期徒刑三年，并处罚金20万元人民币。

此前，根据南京博物院相关受赠文物管理问题调查情况，已依规依纪依法给予徐湖平开除党籍处分，按规定取消其享受的待遇。

同时，原省文化厅、省文物局、南京博物院、原省文物总店张姓员工等相关责任人，因履行岗位职责不力或执法监督责任不到位，对违规调拨销售书画等问题负有相应领导责任或直接责任，分别给予开除、撤职、降级、党内严重警告、党内警告、调整职务以及批评教育等相应处理。

报道称，江苏省文旅厅、省文物局、南京博物院作出深刻检查，认真汲取教训，并正在举一反三在全省范围内深入推进国有博物馆馆藏文物安全管理专项治理，切实改进完善文物管理制度，守牢文物安全底线。

去年12月，明代画家仇英的《江南春》现身一家拍卖行春拍图录。该画原为中国收藏家庞莱臣无偿捐赠给南京博物院的藏品。这一发现，不仅让庞家后人与南博持续逾10年的纠纷再次进入公众视野，也引发外界对南博馆藏文物流失问题的质疑。

江苏成立调查组对此事进行调查。今年2月，官方通报调查结果称，1990年代，经时任常务副院长徐湖平违规签批，原省文化厅未按规定严格审核、违规批复同意，南博将《江南春》图卷等书画违规调拨原省文物总店销售。

其中，备受关注的《江南春》图卷，在1997年被时任总店书画库保管员兼销售员的张姓员工，利用工作之便安排他人低价买下，再加价转卖流入市场。

包括徐湖平和张姓员工在内，共有24名涉事单位和部门人员被查处，其中涉嫌犯罪者被移送司法机关。